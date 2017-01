POL-NE: Einbrecher erbeuteten Schmuck

Einbruchsberatung der Polizei Bild-Infos Download

Neuss-Rosellen (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (28.01.), 16:30 Uhr, und Sonntag (29.01.), 08:30 Uhr, schlugen Unbekannte ein Fenster eines Hauses an der Straße "Am Alten Bach" ein und gelangten so in die Wohnung. Die Einbrecher entwendeten Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

"Einbrecher kommen nicht überall rein..." Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass Einbrecher nicht selten auch Gelegenheitstäter sind, die sich durch einfache, aber wirkungsvolle technische Sicherungen von ihren Absichten abhalten lassen. Denn Sicherungstechnik bedeutet eine längere "Arbeitszeit" und je mehr Zeit verstreicht, desto größer ist das Entdeckungsrisiko des Einbrechers.

Die Polizei empfiehlt daher: "Lassen Sie sich beraten und sichern Sie Ihr Haus durch einbruchshemmende Technik". Beratungstermine der Polizei findet man auf der Internetseite: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

