POL-NE: Tageswohnungseinbruch am Nachmittag

Meerbusch-Osterath (ots) - Am Samstagnachmittag (28.01.), in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, gelangten Unbekannte in den Garten eines Doppelhauses am Görgesheideweg. Hier hebelten die Täter ein Fenster und ein Schiebeelement auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Über eventuelle Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Mehr als ein Drittel aller Wohnungseinbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet interessierten Wohnungseigentümern an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss dazu kostenlose Beratungen an.

Kommende Termine für Infoveranstaltungen können unter der Telefonnummer 02131-3000 erfragt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell