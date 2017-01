POL-NE: Radfahrer schwer verletzt

Neuss (ots) - Am Samstag gegen 09:45 Uhr ereignete sich auf der Venloer Straße in Neuss ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 20-jähriger aus Krefeld befuhr mit seinem PKW die Venloer Straße aus Richtung Kaarster Straße kommend in Fahrtrichtung Berliner Platz. In Höhe der Schabernackstraße wollte ein 87 Jahre alter Radfahrer die Venloer überqueren. Dazu nutze er als Radfahrer den Fußgängerüberweg. Der PKW Fahrer versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, dies gelang ihm jedoch nicht mehr. Der Radfahrer stieß mit dem PKW zusammen, wurde dabei schwer verletzt und musste in einem örtlichen Krankenhaus stationär behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Die Unfallstelle blieb während der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell