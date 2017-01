POL-NE: Unbekannter droht mit Schlagstock und erbeutet Handy und Geld

Neuss (ots) - Am Donnerstag (26.1.), gegen 7:20 Uhr, stellte ein 20-jähriger Neusser sein Auto am Europadamm ab und ging zu Fuß in Richtung Anton-Kux-Straße. Plötzlich sah er sich einem unbekannten Mann gegenüber, der einen Schlagstock in der Hand hielt und sein Handy sowie Portemonnaie forderte. Nach Herausgabe der geforderten Sachen, versetzte der Täter dem 20-Jährigen mit der Faust einen Schlag in die Seite und lief in Richtung Hammfelddamm davon.

Da die Tat erst am Nachmittag bei der Polizei angezeigt wurde, suchen die Ermittler der Kripo nun anhand einer Beschreibung nach dem Verdächtigen. Dieser soll 24 bis 26 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und geschätzte 100 Kilo schwer gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen Sweatshirt und einem schwarzen Basecap der Marke "Nike". Auffällig soll seine Nase gewesen sein, die wie "plattgedrückt" wirkte. Der Täter soll gutes Deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell