POL-NE: Tageswohnungseinbruch in Nievenheim

Dormagen-Nievenheim (ots) - Am Donnerstagabend (26.01.), in der Zeit zwischen 19 und 20:20 Uhr, gelangten Unbekannte, vermutlich übers Garagendach, auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Gerhard-Hauptmann-Straße. Dort hebelten die Täter die Terrassentür auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und zwei Tablet-PC. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über die Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft

Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Pflegen Sie daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn. Sprechen Sie die Bewohner Ihres Hauses oder Ihrer Nachbarhäuser an. Es gilt aufmerksam zu sein, gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt, verständigen Sie die Polizei. In dringenden Fällen wählen Sie die 110.

