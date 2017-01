POL-NE: Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen

Meerbusch-Osterath (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (25.1.) trieben Autoaufbrecher im Stadtteil Osterath ihr Unwesen. An der Willicher Straße, am Gladiolenweg und "Am Hoterhof" schlugen sie Scheiben an geparkten Autos ein oder verschafften sich anderweitig Zugang zum Innenraum. Die Täter stahlen alles von Wert, was die Fahrzeugnutzer in ihren Pkw zurückgelassen hatten. Neben einem Reisekoffer erbeuteten die Unbekannten so unter anderem einen Laptop.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Die meisten Autoaufbrecher gehen nicht wahllos vor. Ein kurzer Blick ins Fahrzeuginnere offenbart, ob sich Lohnenswertes darin befindet. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. Ein Auto ist kein Safe. Wertsachen sollten darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden.

