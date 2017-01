POL-NE: Metalldieben gelang die Flucht

Neuss (ots) - Mittwochabend (25.01.), kurz nach 20 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er zwei Personen beobachtet habe, die durch einen Zaun auf das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes an der Duisburger Straße gelangt waren. Als Streifenbesatzungen der Polizeiwache Neuss am Tatort eintrafen, flüchteten die Verdächtigen vom Gelände und ließen bereitgestellte Beute zurück. Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen wurden auch ein Polizeihund und ein Hubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Weitere Zeugenhinweise, insbesondere auf eine männliche Person mit gelb / orangener Jacke, die möglicherweise in Tatortnähe gesehen wurde, nehmen die Ermittler unter 02131-3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell