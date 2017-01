POL-NE: Die Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern

Dormagen-Mitte (ots) - Eine Anwohnerin der Straße "Im Grunewald" ließ Mittwochnachmittag (25.01.), in der Zeit zwischen 15:00 und 15:15 Uhr, einen Mann in ihre Wohnung, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Der Unbekannte teilte der Wohnungsinhaberin mit, dass es zu einem Fehler bei Bauarbeiten gekommen sei und nun die Wasserleitungen in ihrem Haus defekt seien. Die Hauptleitung müsse abgedreht werden. Die beiden gingen dann in den Keller. Als der angebliche Wasserwerker mitteilte, dass der Schaden behoben sei und das Haus verlassen wollte, stellte die Geschädigte fest, dass die Haustür nicht verschlossen war. Wenig später bemerkte sie den Diebstahl von Bargeld und Schmuck.

Der angebliche Wasserwerker wird wie folgt beschrieben: Circa 25- 30 Jahre alt, 180-185 Zentimeter groß und von athletische Statur. Er hatte kurze, mittelblonde Haare. Der Täter trug normale Straßenkleidung und sprach aktzentfreies Deutsch. Der mutmaßliche Mittäter wurde nicht gesehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann aus, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen benachrichtigen Sie umgehend unter der Notrufnummer 110 die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell