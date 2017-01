POL-NE: Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Beratung zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Neuss-Nordstadt (ots) - Mittwochmittag (25.01.), in der Zeit zwischen 12:15 und 13:15 Uhr, gelangten Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Daimlerstraße. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zugang ins Haus und stiegen dann durch ein Fenster ein. Die Täter erbeuteten Bargeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

"Gekippte Fenster sind Einladungen für Einbrecher" Häufig gekippte Fenster (z. B. WC-Fenster) können mit einem Gitter gesichert werden. Wichtig sind die Stabilität des Gitters, die fachgerechte Befestigung und die Sicherung gegen Demontage.

Die Spezialisten der technischen Prävention bei der Polizei beraten hierzu kostenlos, zum Beispiel bei Infoveranstaltungen im Beratungsraum, an der Jülicher Landstraße 178, in Neuss. Termine können unter der Telefonnummer 02131-300-25514 (oder -25516) erfragt werden.

Um sich vor Einbrechern zu schützen, gilt es aber auch aufmerksam zu sein gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, bevor man jemandem mittels elektronischem Türöffner Zugang zum Haus gewährt. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt verständigen Sie die Polizei. In dringenden Fällen wählen Sie die 110.

