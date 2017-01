POL-NE: Ein vollendeter und ein versuchter Einbruch

Polizei berät zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Dormagen (ots) - Am Dienstag (24.01.), in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, gelangten Unbekannte an die Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses an der Bergheimer Straße in Gohr. Die Einbrecher kletterten eine Wendeltreppe hoch und hebelten ein Fenster des Hauses auf, um in die Wohnung zu gelangen. Ob die Diebe etwas mitgehen ließen, ist bislang unklar.

Überrascht wurden Einbrecher am gleichen Tag an der Von-Witzleben-Straße in Delhoven. Als der Wohnungsinhaber, gegen 17:40 Uhr, sein Einfamilienhaus betrat, "störte" er die unbekannten Täter, die zeitgleich versuchten, die rückwärtige Terrassentür aufzubrechen. Den beiden Einbrechern, die schwarze Sturmhauben und blaue Jeans trugen, gelang die Flucht.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

"Einbrecher kommen nicht überall rein..." Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass mehr als 40 Prozent der Taten im Versuch stecken bleiben. Meist handelt es sich bei dem ungebetenen Besuch um Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache aber wirkungsvolle, technische Sicherungen an Türen und Fenstern von ihren Absichten abhalten lassen. Der erhöhte Arbeitsaufwand wirkt auf die Täter oft abschreckend, denn er bedeutet eine längere "Arbeitszeit" und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird das Entdeckungsrisiko des Einbrechers.

Informationen zu den Möglichkeiten technischer Sicherungen erhalten Interessierte durch die Experten der Polizei. Die nächste Veranstaltung zum Thema Einbruchschutz findet am Mittwoch (01.02.), um 18 Uhr, in der Beratungsstelle der Polizei, an der Jülicher Landstraße 178, in 41464 Neuss statt. Eine Anmeldung unter 02131-300-25514 oder 02131-300-25516 ist erforderlich.

