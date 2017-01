POL-NE: Mercedes A-Klasse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Grimlinghausen (ots) - Unbekannte entwendeten am Dienstag (24.1.), in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 21:30 Uhr den weißen PKW Mercedes A-Klasse, NE-YB1990. Das Auto hatte auf einem Stellplatz an der Volmerswerther Straße gestanden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell