POL-NE: Festnahme bei gemeinsamen Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes

Neuss (ots) - Am Dienstag (24.1.) führten Beamte der Neusser Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt eine Fußstreife in der Innenstadt durch. Gegen 15:30 Uhr, fielen am Marienkirchplatz zwei männliche Personen auf. Diese gaben sich zunächst auffallend lange die Hand, standen sich gegenüber und sprachen miteinander. Als sie die Beamten erblickten, unterbrachen sie augenblicklich ihre Unterhaltung und distanzierten sich ein wenig voneinander. Bei der Kontrolle der jungen Männer fanden die Einsatzkräfte bei einem von ihnen zehn kleine Tütchen mit Betäubungsmitteln. Wegen des Verdachts des Drogenhandels nahm die Polizei den 21-Jährigen vorläufig fest und stellte das aufgefundene Marihuana sicher. Die Ermittlungen dauern an.

