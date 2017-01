POL-NE: Einbrecher stehlen Betonmischer von Firmengelände

Dormagen (ots) - An der Roseller Straße drangen bislang unbekannte Täter, in der Nacht zu Dienstag (24.1.), in die Räumlichkeiten einer Firma ein und entwendeten neben einem Computer auch die Schlüssel zweier Betonmischer der Marke Daimler. Anschließend machten sie sich mit den schwergewichtigen Lkw aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den gestohlenen Fahrzeugen, die mit den Kennzeichen NE-SK314 und NE-SK315 versehen waren. Wer Hinweise auf die Tat oder den Verbleib der Lastkraftwagen hat, wird gebeten unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell