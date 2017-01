POL-NE: Verdacht des Kabeldiebstahls

Neuss-Nordstadt (ots) - In der Nacht zum Dienstag (24.01.), gegen 00:20 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über einen Mann, der sich in Höhe des Theodor-Heuss-Platzes scheinbar an Stromkabeln zu schaffen machte. Die Beamten nahmen den 43-Jährigen mit zur Wache und fertigten eine Strafanzeige, wegen des Verdachts des Kabeldiebstahls. Als der Tatverdächtige später entlassen werden sollte, randalierte er derart, dass ein Polizeibeamter Verletzungen erlitt, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Verhalten des 43-Jährigen gab Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung. Durch einen Arzt und einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik einwiesen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell