POL-NE: Polizeikontrolle - zwei PKW-Insassen per Haftbefehl gesucht

Kaarst-Büttgen (ots) - Am Montagabend (23.01.), gegen 23:20 Uhr, überprüften Polizeibeamte auf der Korschenbroicher Straße einen BMW mit Duisburger Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass zwei Insassen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, mit Haftbefehlen gesucht wurden. Hintergrund waren diverse Betrugsstraftaten. Die Polizei nahm den 34-Jährigen und seine 31-jährige Beifahrerin fest und brachte sie in eine Justizvollzugsanstalt.

