POL-NE: Weißer VW Bus gestohlen - Zeugen gesucht

Dormagen-Stürzelberg (ots) - Von einem Betriebsgelände "Am Wahler Berg" in Stürzelberg stahlen unbekannte Diebe am Donnerstagabend (19.01.) einen weißen VW Multivan Erstzulassung 2013 (ohne Kennzeichen). Anhand der Ermittlungen der Polizei kann die Tatzeit auf etwa 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr eingegrenzt werden. Auffällig an dem Kleintransporter waren die schwarzen Schweller und das schwarze Dach. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell