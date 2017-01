POL-NE: Trickdiebe unterwegs - Geldbörse gestohlen

Grevenbroich-Innenstadt (ots) - Sonntagnachmittag (22.01.), gegen 15:55 Uhr, befand sich 81-jähriger Grevenbroicher am Ostwall vor einer Apotheke, als er von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen wurde. Einer der Männer gestikulierte wild herum und äußerte sich in sehr schlechtem Deutsch, dass er offensichtlich "Zahnschmerzen" hat. Nach dem Tipp des Seniors, doch einen Facharzt aufzusuchen, verschwand das Duo lachend in unbekannte Richtung Einen kurzen Augenblick später, stellte der 81-Jährige den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Diese befand sich zuvor noch in der unverschlossenen Außentasche seiner Jacke. Es ist davon auszugehen, dass das Duo, von ihm unbemerkt, das Portemonnaie aus der Jacke gefingert hatte. Eine Personenbeschreibung der Verdächtigen liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei rät: Wird man von Fremden angesprochen, sollte in jedem Fall Abstand gehalten werden. Trickdiebe gehen geschickt vor und lenken Sie ab, so dass es zumeist unbemerkt zum Diebstahl von Bargeld oder Portemonnaies kommt. Sofern man massiv bedrängt wird, zum Beispiel in der Fußgängerzone oder am Geldautomaten, ist es wichtig, durch Rufen auf sich aufmerksam zu machen und durch direkte Ansprache Passanten um Hilfe zu bitten. Aktuelle verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte umgehend dem Notruf der Polizei unter 110

