POL-NE: Einbruch in Pizzeria

Neuss-Furth (ots) - In der Nacht zum Samstag (21.01.), zwischen 00:30 Uhr und 09:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Pizzeria an der Further Straße. Sie brachen die Eingangstür des Lokals auf. Anschließend durchsuchten sie den Kassenbereich und entkamen unerkannt mit Bargeld. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.

