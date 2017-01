POL-NE: Vandalen brechen in Pfarr- und Jugendheim ein - Polizei sucht Zeugen

Jüchen-Garzweiler (ots) - In der Zeit von Samstagabend (21.01.), 22:00 Uhr, bis Sonntagmorgen (22.01.), 09:20 Uhr, brachen Unbekannte in Garzweiler, Am Markt, in das dortige Pfarr- und Jugendheim ein. Die Täter waren gewaltsam in die Gebäude eingedrungen und hatten sich dort wie Vandalen aufgeführt. So brachen sie unter anderem in den Geschossen Türen zur Bücherei, dem Gemeindesaal und der Küche auf, knackten Schränke und Schubläden und verstreuten Schriftstücke auf den Böden. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand die Beute der rücksichtslosen Einbrecher aus Bargeld und zwei Notebooks. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Pfarr- und Jugendheimes gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

513000-004198-17/0 513000-004208-17/3

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell