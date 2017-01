POL-NE: Wohnungseinbrüche - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Neuss/Grevenbroich/Kaarst/Jüchen/Meerbusch (ots) - Am Sonntag (22.01.), in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 21:10 Uhr, drangen Einbrecher in Grimlinghausen in ein Mehrfamilienhaus am Werresweg ein. Die Täter gelangten über den Balkon der Erdgeschoßwohnung an eine Tür, stemmten diese auf und durchsuchten die Wohnung. Ihre Beute bestand aus einer Uhr und einer Halskette. In der Grevenbroicher Südstadt, an der Neuenhausener Straße, suchten sich Einbrecher am Samstag (21.01.) ein Einfamilienhaus für ihre Zwecke aus. Es gelang ihnen, durch den Wintergarten in das Haus einzudringen. Was ihnen als Beute in die Hände fiel, ist noch unbekannt. Die Tatzeit lag zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr. Auch in Kaarst hatte die Polizei Einbrüche zu verzeichnen. Betroffen waren Einfamilienhäuser. Auf der Straße "Am Grünen Weg" hebelten die Täter in der Zeit von Freitag (20.01.), 18:00 Uhr, bis Samstag (21.01.), 11:00 Uhr, ein Fenster im Obergeschoß auf. Auf der Uhlandstraße schafften sie es irgendwann zwischen Samstag (21.01.), 13:00 Uhr, und Sonntagnacht (22.01.), 02:00 Uhr, durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus. Nach ersten Angaben der betroffenen Bewohner hatten es die Einbrecher wohl auf Schmuck abgesehen. Auch Jüchen blieb nicht verschont. Auf der Rheydter Straße in Hochneukirch hebelten Unbekannte an einem Wohnhaus das Fenster am Laubengang in der zweiten Etage auf. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entkamen mit Schmuck und einem Fernseher. Nach Angaben der Bewohner ereignete sich der Einbruch zwischen Freitagabend (20.01.), 18:00 Uhr, und Samstagnachmittag (21.01.), 16:30 Uhr. Am Sonntagabend (22.01.), gegen 18:40 Uhr, überraschte der Bewohner eines Einfamilienreihenhauses am Krokusweg einen Wohnungseinbrecher. Dieser "werkelte" gerade an der Terrassentür herum, als der Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde. Sofort gab der Einbrecher Fersengeld und flüchtete über das Grundstück in unbekannte Richtung. Vom Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass er etwa 16 Jahre alt und 160 Zentimeter groß war, er trug ein hellblaues Oberteil und eine hellblaue Jeans.

Die Polizei konnte Spuren sichern. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Wer sich bestmöglich gegen Einbrecher schützen möchte, kann sich von der Polizei beraten lassen. Schieben Sie Einbrechern (gemeinsam mit der Polizei) einen Riegel vor. Zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren die Experten der Polizei kostenlos am 25. Januar, 1. Februar, 8. Februar, 15. Februar und 22. Februar, jeweils um 18 Uhr, im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter 02131-300-25514 oder 02131-300-25516 gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell