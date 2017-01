POL-NE: Raub auf Taxifahrer

Dormagen (ots) - Am 20.01.2017, gegen 23:40 Uhr, wurde der Polizei ein Raubüberfall auf einen Taxifahrer auf der Langemarkstraße gemeldet.

Nach ersten Ermittlungen bestellten die späteren Täter das Taxi zum Parkplatz der dortigen Volkshochschule. Angeblich sollte die Fahrt nach Nievenheim gehen.

Als das Taxi am Parkplatz ankam, öffnete ein Mann die Beifahrertür. Zur gleichen Zeit trat ein zweiter Mann an die Fahrertür heran und sprühte gezielt durch die geöffnete Scheibe Pfefferspray in die Augen des 62-jährigen Fahrers, öffnete die Tür und fragte, wo der Fahrer sein Geld aufbewahre. Der Täter an der Beifahrerseite nahm die Geldbörse des Fahrers an sich, dann flüchteten beide Personen in unbekannte Richtung. Die Augen des Taxifahrers mussten von Rettungskräften gespült werden.

Eine Beschreibung des Täters mit dem Pfefferspray konnte der Fahrer nicht geben. Bekannt ist nur, dass er akzentfrei Deutsch sprach. Der andere Täter habe ein schmales Gesicht gehabt und eine dunkle Kapuzenjacke getragen, die Kapuze über den Kopf gezogen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit starken Einsatzkräften wurden zwei Personen angetroffen, die zunächst tatverdächtig erschienen. Im Rahmen der eingehenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die Männer vermutlich nicht als Täter in Frage kommen. Allerdings lag gegen einen ein Haftbefehl vor, so dass der 32-jährige Mann aus Köln festgenommen wurde.

Da die Täter noch flüchtig sind, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter der Rufnummer 02131 / 3000. (pi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell