POL-NE: Festnahme nach Geschäftseinbruch - Polizei stellt polizeibekanntes Trio

Dormagen (ots) - In der Nacht zum Freitag (20.01.) gelang den Beamten in Dormagen die Festnahme von drei Männern (19, 21, 23 Jahre). Das Trio steht im Verdacht, kurz zuvor einen Einbruch begangen zu haben.

Über den Geschäftsführer eines Küchenstudios erhielt die Polizei gegen 01:00 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in sein Geschäft am Ernteweg. Bis dato Unbekannte hatten an dem Fachgeschäft ein Fenster aufgehebelt und einen Sicherheitsdienst auf den Plan gerufen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und entdeckte nur wenige Minuten später am Rudolf-Harbig-Weg, in Höhe des dortigen Sportplatzes, einen verdächtigen Golf. Im Auto befanden sich drei Männer aus Dormagen und Neuss. Bei der Kontrolle des VW stellten die Beamten neben typischem Einbruchwerkzeug, im Kofferraum des Autos auch einen Tresor sicher. Wie sich schnell herausstellte, stammte dieser aus dem Einbruch in das Küchenstudio.

Das polizeibekannte Trio im Alter von 19, 21 und 23 Jahren wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen gegen sie bezüglich des Einbruchdiebstahls übernahmen Beamte des Dormagener Kriminalkommissariats.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wird der 23-Jährige im Laufe des Freitagnachmittags (20.01.) einem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell