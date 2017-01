POL-NE: Einbrecher schaffen schweren Tresor aus Haus - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots) - Am "Deichweg" hebelten bislang unbekannte Täter am Donnerstag (19.1.), zwischen 8 und 21 Uhr, die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen einen massiven Tresor (etwa 140 x 60 Zentimeter). Vermutlich verließen sie den Tatort durch die zuvor von innen aufgebrochene Haustür. Zum Abtransport ihrer sperrigen und vor allem schweren Beute dürften die Einbrecher auf ein Kraftfahrzeug angewiesen gewesen sein. Neben den am Tatort gesicherten Spuren, hofft die Polizei deshalb auch auf Zeugenhinweisen aus der Nachbarschaft oder von Passanten. Wer verdächtige Personen oder Autos im Bereich des Deichwegs beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Wie man sich vor Einbrechern bestmöglich schützen kann, erfährt man bei den Experten der Kriminalpolizei. Bei Informationsveranstaltungen im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss, erfahren Interessierte, welche Möglichkeiten technische Sicherungen zum Beispiel an Türen und Fenstern bieten. Wer Einbrechern sprichwörtlich einen Riegel vorschieben möchte kann unter den Telefonnummern 02131-300-25514 und 02131-300-25516 Beratungstermine erfragen.

