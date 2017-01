POL-NE: Autos aufgebrochen - Polizei ermittelt

Dormagen/Meerbusch/Kaarst (ots) - Zwischen Donnerstagabend (19.01.), 21:00 Uhr, und Freitag (20.01.), 02:25 Uhr, kam es zu zwei Autoaufbrüchen in Dormagen-Rheinfeld. An der Memeler Straße schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines VW Golf und eines Ford Focus ein. Anschließend stahlen die Diebe jeweils ein mobiles Navigationsgerät, welches die betroffenen Fahrer im Innenraum zurück gelassen hatten.

In Meerbusch-Langst machten sich Automarder am Donnerstagabend (19.01.) auf identische Weise auf einem Parkplatz an der Schützenstraße an einem BMW zu schaffen. Die Beute bestand aus einer hochwertigen Handtasche, die auf der Rücksitzbank lag. Die Tatzeit lag zwischen 16.35 Uhr und 16:45 Uhr.

In Kaarst konnte am Donnerstagnachmittag (19.01.) ein Fahrradfahrer nach einem Autoaufbruch unerkannt entkommen. Eine Friedhofsgängerin hatte ihren Ford Kleinwagen auf dem Parkplatz "Am Vorster Pfad" abgestellt. Als sie gegen 14:25 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, begegnete sie einem Radfahrer, der über den Parkplatz und weiter über die Straße "Am Vorster Pfad" an den Absperrpollern vorbei in Richtung der Straße "Alt Vorst" flüchtete. Gleichzeitig entdeckte sie eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Fiesta; der hinter dem Rücksitz abgelegte Stoffbeutel samt Portmonee war verschwunden. Der verdächtige Radler konnte von einer Spaziergängerin vage beschrieben werden: kurzgeschorene blonde Haare, Adidas-Turnschuhe, blaue Kapuzenjacke oder -pulli.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück. Ein Auto ist kein Safe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell