POL-NE: Navi-Diebe brachen mehrere Fahrzeuge auf - Kripo ermittelt

Neuss-Rosellen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (19.01.) auf Freitag (20.01.) waren im Neusser Ortsteil Rosellen unbekannte Automarder unterwegs. Ihr Interesse galt den fest installierten Navigationssystemen von drei Fahrzeugen des Herstellers BMW und einem des Herstellers Mercedes. Die Arbeitsweise der Automarder war identisch: Durch Einschlagen eines Seitenfensters schafften es die Diebe in die Innenräume der Autos, wo sie dann die hochwertigen Systeme ausbauten. Betroffen waren die Straßen Bongarder Hof (5er BMW/Mercedes ML), Am Linckhof (BMW X5) und Am Lichtweg (5er BMW).

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurenauswertung dauert an. Mögliche Zeugen der geschilderten Vorfälle oder Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02131 3000 mit dem zentralen Fachkommissariat 14 in Neuss in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell