POL-NE: Nachtrag zur Festnahme dreier Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einem Metalldiebstahl und einem Geschäftseinbruch

Dormagen (ots) - Die Polizei berichtete unabhängig voneinander mit ihren Pressemitteilungen vom Donnerstag (19.01.2017 - 15.32 Uhr und 15:29 Uhr) von der vorläufigen Festnahme dreier Tatverdächtiger nach versuchtem Metalldiebstahl auf dem Betriebsgelände eines Chemieparks in Dormagen und einem Geschäftseinbruch in der Dormagener Innenstadt.

Die drei Festgenommenen, die bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden am Donnerstagnachmittag (19.01.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Richter vorgeführt, der für alle Untersuchungshaft anordnete.

