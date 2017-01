POL-NE: 19-jähriger Einbrecher nach Zeugenhinweis von Polizei gestellt

Dormagen-Innenstadt (ots) - Ein aufmerksamer Anwohner der Straße "Unter den Hecken" verständigte in der Nacht zum Donnerstag (19.01.), gegen 01:25 Uhr, die Polizei, weil er vor dem Eingang eines Geschäftshauses einen Verdächtigen beobachtete. Immer, wenn ein Auto sich näherte, zog sich der zunächst Unbekannte für einen kurzen Moment in ein Gebüsch zurück, gab der Zeuge an. Als der Hinweisgeber erkannte, dass sich der Verdächtige augenscheinlich an der Eingangstür des Sanitätshauses zu schaffen machte, informierte er sofort die Polizei. Die Beamten konnten wenige Augenblicke später einen 19-jährigen Verdächtigen festnehmen. Der junge Mann hatte noch versucht, sich zwischen einem Mauerstück und einem angrenzenden Gebüsch zu verstecken. Einbruchstypisches Werkzeug konnte sichergestellt werden - an der Eingangstür wurden frische Aufbruchspuren gesichert.

Die Ordnungshüter nahmen den polizeibekannten Dormagener wegen Verdacht des versuchten Einbruchdiebstahls vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er am Donnerstagnachmittag (19.01.) einem Richter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die Spurenauswertung dauern an. In diesem Zusammenhang wird auch geklärt, ob der Verdächtige für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell