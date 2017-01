POL-NE: Werkschutz stellt Kabeldiebe - Polizei nimmt tatverdächtiges Duo vorläufig fest

Dormagen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (19.01.) konnten Werkschutzangehörige und Kräfte der Polizei zwei Männer vorläufig festnehmen. Beide stehen im Verdacht auf dem Gelände des Chemieparks in Dormagen versucht zu haben, Metall zu stehlen.

Mitarbeiter des Werkschutzes hatten die Tatverdächtigen gegen 00:50 Uhr auf dem Grundstück entdeckt. Sie waren an einem Abstellplatz "beschäftigt", an denen Trommeln mit Kupferkabeln gelagert werden. Im näheren Umfeld war der Umgrenzungszaun zum Betriebsgelände an mehreren Stellen durchtrennt worden. Als die Verdächtigen von den Wachmännern überrascht wurden, gaben diese zunächst Fersengeld. Weit kamen sie jedoch nicht. Nach kurzer Verfolgung gelang es, das Duo zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei "in Schach zu halten". Die beiden 26- und 37-Jahre alten Männer, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen waren offenbar gut vorbereitet. Sie verfügten über das notwendige Werkzeug, das die Polizei sicherstellte. Bislang schweigen sie sich zum Vorwurf des versuchten Metalldiebstahls aus.

Die Kripo führt die 26-und 37-Jährigen, die bereits in der Vergangenheit straffällig wurden, am Donnerstagnachmittag (19.01.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vor. Ihre Ermittlungen dauern an. Geprüft wird zudem, ob die beiden Festgenommen noch für weitere Taten in Betracht kommen.

