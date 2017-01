POL-NE: Einbrecher floh mit silbernem Kombi - Wer kann Hinweise zu dem Mann mit dem grau-melierten Vollbart geben?

Dormagen (ots) - Am frühen Mittwochabend (18.01.), gegen 17:30 Uhr, überraschte ein Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Kamillenstraße (Rheinfeld) einen Unbekannten, der gerade versuchte, die rückwärtige Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Als sich der Täter entdeckt fühlte, lief er davon und flüchtete mit einem silbernen Kombi. Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: Circa 170 Zentimeter groß, mit einem grau-melierten Vollbart. Er trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Mütze.

In Gohr erbeuteten am Mittwoch Einbrecher Bargeld und Schmuck. Zuvor waren sie, in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 19:15 Uhr, auf den rückwärtigen Hochparterre-Balkon eines Einfamilienhauses am Fliederweg geklettert. Dort hebelten die Unbekannten die Balkontür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Ohne Beute den Tatort verlassen mussten Unbekannte nach einem Einbruch an der Düsseldorfer Straße. In der Zeit zwischen Mittwoch (18.01.), 18:15 Uhr, und Donnerstag (19.01.), 07:15 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten dadurch in die Wohnung.

Das Fachkommissariat in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft:

Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Es gilt aufmerksam zu sein, gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, wenn Fahrzeuge oder unbekannte Personen scheinbar ziellos durch das Wohngebiet "streifen". In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt verständigen Sie die Polizei. In aktuellen Fällen wählen Sie die 110.

