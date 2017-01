POL-NE: Einbruch in Hofladen - Täter entkommen mit Bargeld

Dormagen-Rheinfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzten am Mittwoch (18.01.) die Mittagspause eines Hofladens in Rheinfeld, um dort einzubrechen. Nach dem gewaltsamen Einstieg durch die Eingangstür, zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr, begaben sich die Einbrecher in den Verkaufsraum an der Andreasstraße. Dort fiel ihnen Bargeld in die Hände, mit dem sie unerkannt entkommen konnten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, unter der Telefonnummer 02131-3000, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell