POL-NE: Einbruch in Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

Jüchen-Otzenrath (ots) - Am Mittwoch (18.01.), kurz vor 13:00 Uhr, stellte der Platzwart den Einbruch in die Sporthalle an der Jahnstraße in Otzenrath fest. Unbekannte Täter hatten sich offenbar in der Nacht zuvor gewaltsam über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt verschafft und in der Halle mehrere Türen aufgebrochen. Doch das reichte den Vandalen anscheinend nicht: Im Gebäude zerstörten sie auch einige Glasscheiben. Bislang ist bekannt, dass sie eine geringe Menge Bargeld mitgehen ließen. Der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht im Umfeld der Sporthalle beobachtet haben, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell