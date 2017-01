POL-NE: Zwei Verletzte nach Schlägerei

Neuss (ots) - Am 19.01.2017, gegen 01:30 Uhr, erhielt die Polizei über Notruf Hinweise auf eine Schlägerei in Neuss - Erfttal. Demnach sollten mehreren Personen im Bereich der Euskirchener Straße aufeinander losgegangen sein. Da die Einsatzsituation zu diesem Zeitpunkt nicht näher geklärt werden konnte, wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsandt. Vor Ort konnten acht, zum Teil stark alkoholisierte Personen angetroffen werden. Zwei Personen mussten aufgrund von leichten Schnittverletzungen vor Ort behandelt werden. Einer der Verletzten wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten mussten insgesamt drei Beteiligte durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02131 - 3000 in Verbindung zu setzen.(Sche.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell