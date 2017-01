POL-NE: Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche gestohlen

Korschenbroich (ots) - Unbekannte Diebe schlugen am Dienstagabend (17.01.), zwischen 18:15 Uhr und 20:00 Uhr, an der Schaffenbergstraße in Herrenshoff die Scheibe eines VW Kleinwagen ein. Lange brauchten die Täter nicht zu suchen: Hinter dem Sitz "versteckt" entdeckten sie eine Sport- und Handtasche samt persönlicher Unterlagen. Zeugenhinweise zum Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei unter 02131 3000.

Ein Auto ist kein Safe! Lassen Sie nichts Wertvolles (zum Beispiele mobile Navigationsgeräte, Handtaschen, Bekleidung, Geld, Schlüssel, Handy...) im Auto, auch nicht "versteckt" im Handschuhfach oder im Kofferraum: "Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun!"

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell