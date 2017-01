POL-NE: Schwarzer 1er BMW gestohlen - Polizei ermittelt

Meerbusch-Büderich (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag (17.01.), 16:30 Uhr, und Mittwochmorgen (18.01.), 08:15 Uhr, stahlen unbekannte Diebe in Büderich einen schwarzen 1er BMW mit den amtlichen Kennzeichen NE-MF1258. Die Limousine war zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Düsseldorfer Straße abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell