POL-NE: Verkehrsunfallflucht - Auto erheblich beschädigt

Dormagen (ots) - Am Montag (16.01.), zwischen 11:15 Uhr und 18:35 Uhr, kam es auf der "Alte Heerstraße" in Dormagen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Zu dieser Zeit befand sich der Fahrer des betroffenen blauen Ford Focus bei seiner Arbeitsstelle. Der Kölner hatte den Pkw auf dem dortigen Betriebsparkplatz abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er die Beschädigungen an seinem Wagen fest. Die linke Fahrzeugseite war im Bereich zwischen dem Außenspiegel und dem Rücklicht massiv deformiert. Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt offensichtlich fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei muss es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Wer Hinweise zu dieser Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell