POL-NE: Randalierer in Gewahrsam eingeliefert

Neuss-Innenstadt (ots) - Zeugen informierten die Polizei am Montagnachmittag (16.01.), gegen 14:40 Uhr, über einen Randalierer in der Innenstadt. Dieser hatte bereits auf der Kanalstraße einen Motorroller umgestoßen, dessen Beleuchtung nun beschädigt war. Am Einsatzort trat der 38-jährige Neusser, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, den Polizisten gegenüber aggressiv auf. Darüber hinaus beleidigte er sie. Der Randalierer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Er hatte angegeben, "einfach mal Lust ablassen" zu müssen.

Strafverfahren wurden eingeleitet, die fällige Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt.

