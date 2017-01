POL-NE: Tageswohnungseinbrecher unterwegs - Aktuelle Beratungstermine der Polizei zum Einbruchschutz

Jüchen/Neuss (ots) - Am Montag (16.01.), gegen 16:30 Uhr, verließen Bewohner ihr Haus in Jüchen-Stessen an der Kreuzstraße. Als sie gegen 19:00 Uhr heimkehrten, entdeckten sie die aufgebrochene Terrassentür, durch die sich Einbrecher Zutritt verschafft hatten. Einige Zimmer und Teile des Mobiliars waren nach Wertsachen durchsucht worden. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt.

Im Neusser Stadionviertel, an der Rheydter Straße, waren unbekannte Einbrecher am gleichen Tag in einem Mehrfamilienhaus aktiv. Zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr durchsuchten sie eine Erdgeschoßwohnung, nachdem sie durch ein aufgehebeltes Fenster eingedrungen waren. Auf den ersten Blick entkamen die Täter mit Schmuck und Bargeld.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen von möglichen Zeugen werden von der Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegengenommen.

Wer sich bestmöglich gegen Einbrecher schützen möchte, kann sich von der Polizei beraten lassen. Schieben Sie Einbrechern (gemeinsam mit der Polizei) einen Riegel vor. Zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren die Experten der Polizei kostenlos am 18. Januar, 25. Januar, 1. Februar, 8. Februar, 15. Februar und 22. Februar, jeweils um 18 Uhr, im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter 02131-300-25514 oder 02131-300-25516 gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell