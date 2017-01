POL-NE: Bewohner überrascht Wohnungseinbrecher - Zeugen gesucht

Logo der landesweiten Präventionskampagne "Riegel vor" Bild-Infos Download

Neuss-Uedesheim (ots) - Am Montagabend (16.01.), gegen 19:15 Uhr, überraschte der Bewohner eines Einfamilienreihenhauses an der Steinstraße zwei Wohnungseinbrecher. Sie befanden sich bereits in den Räumen im Erdgeschoß, als der Zeuge die Unbekannten bei ihrer "Arbeit" störte. Sofort gab das Duo Fersengeld und flüchtete in einem Auto in unbekannte Richtung. Von den Einbrechern ist lediglich bekannt, dass einer eine beigefarbene, der Andere eine dunkelfarbene Jacke trug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelang es den Tätern, durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus einzudringen.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Wagen oder die flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern (gemeinsam mit der Polizei) einen Riegel vor. Zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten die Experten der Polizei kostenlos am 18. Januar, 25. Januar, 1. Februar, 8. Februar, 15. Februar und 22. Februar, jeweils um 18 Uhr, im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter 02131-300-25514 oder 02131-300-25516 gebeten.

