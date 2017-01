POL-NE: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Korschenbroich (ots) - Am Montag, 16.01.2017, um 20.45 Uhr, kam es in Korschenbroich an der Kreuzung der Landstraßen 361/382 zur einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann aus Mönchengladbach war mit seinem Opel Astra auf der Landstraße 382 unterwegs und beabsichtigte an der Kreuzung zur Landstraße 361 weiter geradeaus in Richtung Willich zu fahren. Ihm entgegen kam ein 26-jähriger aus Willich, der ebenfalls einen Opel Astra steuerte. Der 26-jährige bog von der Landstraße 382 nach links in die Landstraße 361 ab, um seine Fahrt Richtung Kleinenbroich fortzusetzen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem im Geradeausverkehr befindlichen Pkw des 21-jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes komplett beschädigt. Die Insassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein Abschleppunternehmer entfernte die Pkw von der Unfallstelle, die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Kreuzung komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. (Ro.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell