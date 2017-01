POL-NE: Polizei fasst Einbrecher - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Dormagen-Stürzellberg (ots) - Ein aufmerksamer Anwohner der Schulstraße verständigte am Freitag (13.1.), gegen 20 Uhr, die Polizei, weil er in einem Haus verdächtigen Taschenlampenschein wahrgenommen hatte. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, bestätigten sich die Befürchtungen, dass ein bis dato unbekannter Täter gewaltsam über eine Nebentür in das Haus eingebrochen war. Die Polizeibeamten nahmen den 40-jährigen Verdächtigen noch am Tatort fest. Er führte neben einbruchstypischem Werkzeug auch Diebesgut (in Form von Schmuck) mit, welches die später eintreffenden Hausbewohner eindeutig wiedererkannten. Der polizeibekannte Festgenommene, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die Spurenauswertung dauern an. In diesem Zusammenhang wird auch geklärt, ob der Verdächtige für weitere Taten in Betracht kommt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell