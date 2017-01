POL-NE: Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Korschenbroich (ots) - An der Kleinenbroicher Straße hebelten unbekannte Täter am Samstag (14.1.), zwischen 10:30 und 22 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und stahlen hochwertige Armbanduhren. Hierzu hatten sie mehrere Räume nach Wertvollem durchsucht.

Am Sonntag (15.1.), zwischen 12 und 18:15 Uhr, schlugen Einbrecher an der Straße "Steinhausen" zu. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt, durchsuchten Schränke und Schubladen und entkamen anschließend unerkannt mit Schmuck.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit den geschilderten Taten beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Fenster, Balkon- oder Terrassentüren sind nicht selten Schwachstellen an einem Haus, was den Einbruchschutz betrifft. Hier kann man mitunter kostengünstig nachrüsten, um Einbrechern die Arbeit schwer zu machen und sie im besten Fall zur Aufgabe zu zwingen. Zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten die Experten der Polizei kostenlos am 18. Januar, 25. Januar, 1. Februar, 8. Februar, 15. Februar und 22. Februar, jeweils um 18 Uhr, im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter 02131-300-25514 oder 02131-300-25516 gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell