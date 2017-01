POL-NE: Nach Verkehrsunfall falsche Telefonnummer am Wagen hinterlassen

Grevenbroich-Wevelinghoven (ots) - Der Halter eines Ford Focus wurde in der Nacht zum Samstag (14.01.) auf der Straße "Am Sprenger" Leidtragender einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr wurde sein Auto, das am Fahrbahnrand abgestellt war, an der Seite beschädigt. An der Windschutzscheibe fand der Halter einen Zettel mit einer Telefonnummer, die nicht existiert. Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell