POL-NE: Fahndungserfolg auf Heimweg

Neuss (ots) - Am Sonntag, dem 15.01.2017, gegen 13.50 Uhr, bemerkte ein in Dormagen eingesetzter Polizeibeamter auf seinem Heimweg einen verdächtigen Pkw. Dieser fiel dem Polizisten im Bereich der Neusser Landstraße aufgrund seiner Fahrweise auf. Der Beamte informierte daraufhin umgehend seine Kollegen, welche den Pkw noch auf der Neusser Landstraße, Nahe der Bereichsgrenze zu Köln, anhalten und kontrollieren konnten. Im Fahrzeug befanden sich drei polizeibekannte Personen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Darüber hinaus wurde der Dormagener wegen Eigentumsdelikten per Haftbefehl gesucht. Nach erfolgter Blutprobe wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Neben dem Haftaufenthalt erwarten ihn nun weitere Strafverfahren.(Bil./Sche.)

