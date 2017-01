POL-NE: Ölspur verursacht Verkehrsbehinderungen und hohen Kräfteansatz

Neuss (ots) - Am Sonntag, dem 15.01.2017, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 11.30 Uhr über Notruf eine größere Ölspur. Diese zog sich von der Autobahnüberführung der Bergheimer Straße in der Ortslage Reuschenberg, über die Bundesstraße 477 bis Neuss-Speck. Leider waren von dieser Ölspur beide Fahrspuren betroffen. Somit stand für die Einsatzkräfte reichlich Arbeit an. Die alarmierte Feuerwehr brachte zur Beseitigung entsprechendes Streugut auf. Zum Aufnehmen des Streugutes wurde zusätzlich eine Kehrmaschine angefordert. Diese musste während des Einsatzes zwecks Leerung nach Krefeld fahren, um dann die Säuberung wieder fortsetzen zu können. Für die Arbeiten musste die Bundesstraße 477 im Bereich der Bergheimer Straße/Erprather Straße bis zur Specker Kreuzung an der L 142, für ca. eineinhalb Stunden komplett durch Einsatzkräfte der Polizei gesperrt werden. Gegen 15.30 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Die Kehrmaschine war bis ca. 18.45 Uhr im Einsatz. Daran anschließend erfolgte die endgültige Freigabe der Strecke durch die Polizei. Der Verursacher der Ölspur konnte bisher nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.(Sche.)

