POL-NE: Sprayer gestellt

Neuss (ots) - In der Nacht zu Sonntag waren in der Neusser Innenstadt zwei junge Männer unterwegs, die sich mit Spraydosen an Hauswänden und Verteilerkästen zu schaffen machten. Nach Hinweisen von Anwohnern konnten die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Schwannstr. durch herbeigerufene Polizeibeamte gestellt werden. Farbdosen und Beweismittel wurden sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Sprayer zuvor im Bereich Hesemannstr. und Breite Str. unterwegs gewesen. Dort wurden auf Hauswänden und Stromkästen frische Graffitis festgestellt. Die beiden 24 und 26 Jahre alten Männer wurden der Neusser Polizeiwache zugeführt. Derzeit beschäftigt sich die Kriminalpolizei mit ihnen. Wer weitere Hinweise zur Tat geben kann sollte sich mit der Polizei in Neuss in Verbindung setzen (02131-3000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell