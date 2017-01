POL-NE: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Neuss (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 14.01.2017, gegen 01.45 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Neuss Gnadental. Ein 19-jähriger VW Golf Fahrer verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte beim Abbiegevorgang von der Kölner Straße in den Nixhütter Weg gegen zwei Stromverteilerkästen. Die Stromkästen wurden durch die Wucht des Aufpralls nahezu vollständig zerstört. Dies führte dazu, dass im Bereich der Kölner Straße die komplette Straßenbeleuchtung ausfiel. Der Fahrzeugführer und seine beiden Insassen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der VW Golf musste durch einen Abschleppunternehmer von der Unfallstelle entfernt werden. Zur Beseitigung der Gefahren von offenliegenden Stromleitungen wurde noch in der Nacht Techniker hinzugezogen, die sich um die Reparatur der Stromkästen kümmerten. (Ro.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell