POL-NE: Streifenwagen an Verkehrsunfall beteiligt

Neuss (ots) - Am Freitag, 13.01.2017, um 15:21 Uhr, kam es in Neuss zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Eine 30-jährige VW Caddy Fahrerin war auf der Behringstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Preußenstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Streifenwagen der Polizeiwache Neuss, der die Preußenstraße in Richtung Deutsche Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Streifenwagens leicht verletzt. Seine Kollegin und die Fahrerin des VW blieben unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. (Ro.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell