POL-NE: Brand in Reihenhaus

Kaarst (ots) - Am Samstag, 14.01.2017, gegen 13.30 Uhr, wurde der Leitstelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss ein Brand in einem Reihenhaus in Kaarst auf der Karlsforster Straße gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte brannte das Obergeschoß des Hauses bereits in voller Ausdehnung. Der 82-jährige Hauseigentümer hatte mit seiner 81-jährigen Frau das Haus verlassen können. Beide wurde vorsorglich aufgrund der Einatmung von Rauchgasen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt ursächlich für die Brandentwicklung war. Es entstand erheblicher Sachschaden. (Ro.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell