POL-NE: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots) - Am Donnerstag (12.1.), gegen 13:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Pfälzer Straße in Meerbusch-Büderich ein. Die verschlossene Wohnungstür hielt den massiven Hebelversuchen nicht stand. Die Einbrecher ließen Geld und Schmuck mitgehen. Fraglich ist, wie die Täter in den Hausflur des Gebäudes gelangen konnten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer Frau, die das Mehrfamilienhaus im Tatzeitraum betrat und nach Zeugenangaben keine Bewohnerin ist. Bei der etwa 165 Zentimeter großen Unbekannten, mit kräftiger Statur und schwarzen Haaren, deren Spitzen rot gefärbt waren, könnte es sich sowohl um eine wichtige Zeugin, als auch um eine Tatverdächtige handeln. Hinweise nimmt die ermittelnde Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Wer als Wohnungsinhaber Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschieben" möchte, kann sich bei den Experten der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. In den kommenden Wochen finden, zwischen dem 18. Januar und dem 22. Februar, jeweils mittwochs, um 18 Uhr, kostenlose Infoveranstaltungen zum Einbruchschutz im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten (Telefon: 02131-300-25514 oder 02131-300-25516).

