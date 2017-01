POL-NE: Verkehrskontrollen der Polizei - weniger Verkehrstote sind das Ziel

Neuss (ots) - Niemand zahlt gerne ein Verwarn- oder Bußgeld. Aber auch kaum jemand macht sich Gedanken über die möglichen Konsequenzen vermeintlich geringfügiger Verkehrsverstöße. Was soll schon passieren, wenn man die zulässige Höchstgeschwindigkeit ein wenig überschreitet oder kurz einen Blick auf das Smartphone und die letzte Textnachricht riskiert? Was vielen nicht bewusst ist: Die Gefahr bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt zu werden, ist statistisch größer als durch eine Gewalttat zu sterben.

Deshalb lässt die Polizei in ihren Bemühungen nicht nach, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, indem sie Fahrzeugführer aber auch Fußgänger auf Risiken aufmerksam macht und Verkehrsverstöße ahndet.

Bei Kontrollen im Neusser Stadtgebiet, stellten die Ordnungshüter am Donnerstag (12.1.) 14 Fahrzeugführer fest, die neben dem Lenkrad auch das Mobiltelefon in der Hand hielten. Das Handy ist inzwischen ständiger Wegbegleiter in allen Lebenslagen. Dabei wird die Gefahr der Ablenkung oft unterschätzt. Schwere Verkehrsunfälle im Rückstau vor Kreuzungen oder das Abkommen von der Fahrbahn sind oft auf Ablenkung zurückzuführen. Aber auch Fußgänger und Radfahrer, deren Aufmerksamkeit sich auf das Spielen oder Kommunizieren mit dem Smartphone fokussiert, bringen sich und andere in Gefahr.

Fünf Kraftfahrer mussten am Donnerstag Verwarngelder zahlen, weil sie nicht angeschnallt waren. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: Es ist eine trügerische Sicherheit, nur auf die eigenen Fahrkünste zu vertrauen, man muss auch Fehler anderer Verkehrsteilnehmer einkalkulieren. So stellten die Ordnungshüter bei ihren Kontrollen zum Beispiel auch zwei Verkehrsteilnehmer fest, die das Rot der Ampel missachteten und sechs Autofahrer, die an entsprechenden Einmündungen nicht am Stoppschild hielten.

Verkehrskontrollen verfolgen darüber hinaus noch ein anderes Ziel. Sobald die Polizisten Anhaltspunkte für Straftaten entdecken (Diebesgut, Einbruchswerkzeug im Wagen, etc.) schreiten sie konsequent ein, um so Delikte zu verhindern und Verdächtige dingfest machen zu können.

